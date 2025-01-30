Температура по стране чуть снизится.

В пятницу, 31 января, погода в украине начнет немного меняться. Температура снизится на пару градусов, но все равно будет тепло. Также местами на западе, севере и в центральной части страны пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +3°, днем +6°, дождь.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +10°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°.

В Тернополе 31 января ночью будет +4°, днем +7°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +9°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +3°, днем +7°.

В Виннице завтра будет +5°...+7°, пасмурно.

В Житомире в пятницу ночью будет +4°, днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+6°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +6°, пасмурно, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +5°...+6°.

В Одессе 31 января - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +9°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +7°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +7°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +9°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +6°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +7°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +8°, пасмурно.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +5°...+15°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +5°, днем +8°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +7°.

31 января - какой праздник, приметы погоды

31 января - Кирилла. Если в полдень погода яная и солнечная, то весна будет ранняя.

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