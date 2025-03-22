Осадков в Украине 22 марта не ожидается.

Сегодня, 16 марта, по всей Украине ожидается суха и довольно теплая погода. Местами воздух прогреется до +14°...+16° и только на востоке страны будет чуть свежее, +10°...+11°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет много солнца. Тут воздух прогреется до +13°...+14°, а на Закарпатье столбики термометров покажут +16°.

На севере Украины сегодня будет облачно с прояснениями, но на температуре это не отразится. Ожидается теплая погода с температурой +13°...+4°.

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Жителей востока Украины также ждет облачная погода с прояснениями, но тут будет свежее всего - днем +10°...+11°. Без осадков.

В центральной части Украины сегодня ожидается небольшая облачность. Тут столбики термометров покажут от +11° в районе Черкасс до +16° на юге Днепропетровской области. Также без осадков.

Теплая погода будет и на юге Украины, где воздух прогреется до +13°...+15°, только в горах Крыма и на побережье будет чуть свежее, +9°...+11°.

22 марта - праздник, приметы погоды

22 марта - день Василия Теплого. Чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении. Если в этот день солнце светит ярко, то весна будет теплой, а лето жарким.

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