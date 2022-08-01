На сегодня, 1 августа, в Украине объявили штормовое предупреждение. В частности, в большинстве областей ожидаются грозы, местами - град и шквалы ветра.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"1 августа в Украине, кроме северо-восточной части, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Благоприятная погода, по данным синоптиков, будет лишь в пяти областях:
- Киевской;
- Черниговской;
- Сумской;
- Полтавской;
- Харьковской.
Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, погода в начале августа в Украине будет неустойчивой. Ожидаются значительные колебания температуры и дожди.