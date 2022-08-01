Сегодня в большинстве областей Украины ожидаются грозы.

На сегодня, 1 августа, в Украине объявили штормовое предупреждение. В частности, в большинстве областей ожидаются грозы, местами - град и шквалы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"1 августа в Украине, кроме северо-восточной части, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Благоприятная погода, по данным синоптиков, будет лишь в пяти областях:

Киевской;

Черниговской;

Сумской;

Полтавской;

Харьковской.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, погода в начале августа в Украине будет неустойчивой. Ожидаются значительные колебания температуры и дожди.

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