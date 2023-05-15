Благоприятные погодные условия ожидаются только в пяти областях и в Крыму.

Почти по всей Украине синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным специалистов, благоприятные погодные условия ожидаются только на крайнем западе, в Луганской области и в Крыму.

"14-17 мая в северных, центральных, южных, восточных, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.

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Справка УНИАН. Чрезвычайная пожарная опасность - погодные условия при которых сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров при наличии открытого огня.

Интенсивное потепление в Украине - что известно

Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что в Украине наметилась тенденция на интенсивное потепление, которое продолжится до конца второй декады мая.

Он также предупреждает об угрозе лесных пожаров, ведь во многих областях Украины уже длительное время отсутствуют существенные осадки, а средняя температура повышается.

По его данным, в ближайшие дни температура в Украине будет подниматься до +21°...+27°.

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