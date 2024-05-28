Никакой угрозы он не несет, это лишь пыль в более верхних слоях атмосферы.

В атмосфере Украины будет наблюдаться пыль из Средней Азии и с Каспийской низменности. Никакой угрозы она не несет, пыль будет преимущественно в верхних слоях атмосферы. Об этом заявила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в эфире КИЕВ24.

"Сейчас по территории Украины может наблюдаться определенная запыленность. Но на этот раз, это у нас не из Сахары поступает пыль и воздушные потоки, а из Средней Азии, из Каспийской низменности", - заявила синоптик.

По ее словам, сегодня запыленность атмосферы наблюдается преимущественно по юго-восточным областям. При этом, как добавила Птуха, пыль может распространяться на центральные и северные области, но там ее будет значительно меньше.

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"Запыленность будет наблюдаться разве что в том, что может быть несколько замутненная атмосфера, не такое ярко-голубое небо, как нам хотелось бы, например. Но никакой угрозы она не несет, это лишь пыль в более верхних слоях атмосферы", - добавила она.

Ранее в Украину приносило пыль из Сахары

Как сообщал УНИАН, в конце марта пыль из Сахары достигла Европы. Она окутала Германию, Францию и Швейцарию, а затем добралась до Украины. В Укргидрометцентре тогда заявили, что волна тепла из западного Средиземноморья, которая принесла к нам аномально высокие температуры воздуха в те дни, захватила еще пыль из Сахары.

Синоптики призвали украинцев закрывать окна, поскольку пыль может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.

В апреле в Одесской области и в других регионах Украины прошли осадки в виде дождя с песком. Его можно было увидеть на автомобилях, крышах, растениях.

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