Завтра в Украине пройдут дожди, температура до +23° (видеопрогноз)

16:30, 4 мая 2020
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Дожди ожидаются по всей стране.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 мая, в Украине пройдут дожди, температура до +23°.

Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Украине

Погода в Украине. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +11°, днем до +23°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +9°, днем до +20°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +1°, днем до +19°.

В северных областях ливни. Температура ночью до +11°, днем до +21°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +9°, днем до +22°.

Согласно народному прогнозу, 5 мая - День Луки. Крестьяне сажали лук. Об этом говорили: "Лук, как татарин: как снег сошел, так он и тут".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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