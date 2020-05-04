Завтра в Украине пройдут дожди, температура до +23° (видеопрогноз)
Дожди ожидаются по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 мая, в Украине пройдут дожди, температура до +23°.
Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Украине
Погода в Украине. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +11°, днем до +23°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +9°, днем до +20°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +1°, днем до +19°.
В северных областях ливни. Температура ночью до +11°, днем до +21°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +9°, днем до +22°.
Согласно народному прогнозу, 5 мая - День Луки. Крестьяне сажали лук. Об этом говорили: "Лук, как татарин: как снег сошел, так он и тут".
Прогноз погоды в Украине на вторник, 5 мая
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Погода в Украине
- Винница+18°... +10°
- Днепр+24°... +12°
- Донецк+22°... +10°
- Житомир+19°... +10°
- Запорожье+23°... +11°
- Ивано-Франковск+13°... +7°
- Киев+24°... +12°
- Кировоград+24°... +10°
- Луганск+23°... +11°
- Луцк+17°... +7°
- Львов+12°... +4°
- Николаев+21°... +13°
- Одесса+19°... +11°
- Полтава+20°... +10°
- Ровно+18°... +8°
- Симферополь+19°... +10°
- Сумы+19°... +9°
- Тернополь+15°... +7°
- Харьков+20°... +10°
- Херсон+22°... +12°
- Хмельницкий+17°... +8°
- Черкассы+23°... +10°
- Чернигов+21°... +9°
- Черновцы+15°... +9°
Виргиния, США
+18°
Погода Стерлинг - пасмурно, дождь
Ощущается как:+18 °
Влажность:55 %
Давление:746 мм
Ветер: 8.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:07
Закат20:06
Видимость:9.7 км
Фаза луны:
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