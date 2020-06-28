Завтра в Украине будет жарко и дождливо: прогноз погоды на 29 июня (карта)
Завтра дожди ожидаются на западе и востоке страны.
В понедельник, 29 июня, в Украине будет жаркая погода, в большинстве областей ожидаются дожди.
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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Дожди ожидаются на западе и востоке страны. Жаркая и солнечная погода будет в Киеве, центральных областях и на юге Украины.
Ужгород – +28...+30 °С
Львов – +27...+29 °С
Ивано-Франковск – +28...+30 °С
Тернополь – +27...+29 °С
Черновцы – +28...+30 °С
Хмельницкий – +26...+28 °С
Луцк – +27...+29 °С
Ровно – +27...+29 °С
Житомир – +27...+29 °С
Винница – +27...+29 °С
Одесса – +29...+31 °С
Николаев – +31...+33 °С
Херсон – +30...+32 °С
Симферополь – +29...+31 °С
Кропивницкий – +27...+29 °С
Черкассы – +27...+29 °С
Чернигов – +27...+29 °С
Сумы - + 26... + 28 °С
Полтава – +27...+29 °С
Днепр – +27...+29 °С
Запорожье – +30...+32 °С
Донецк – +26...+28 °С
Луганск – +26...+28 °С
Харьков – +26...+28 °С
Киев – +27...+29 °С
- Винница+29°... +18°
- Днепр+31°... +19°
- Донецк+33°... +17°
- Житомир+30°... +17°
- Запорожье+32°... +20°
- Ивано-Франковск+28°... +16°
- Киев+29°... +17°
- Кропивницкий+32°... +18°
- Луганск+32°... +18°
- Луцк+28°... +18°
- Львов+27°... +17°
- Николаев+32°... +21°
- Одесса+31°... +22°
- Полтава+31°... +20°
- Ровно+28°... +18°
- Симферополь+31°... +17°
- Сумы+30°... +16°
- Тернополь+26°... +17°
- Харьков+32°... +19°
- Херсон+32°... +21°
- Хмельницкий+27°... +18°
- Черкассы+33°... +17°
- Чернигов+27°... +15°
- Черновцы+28°... +19°