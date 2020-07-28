Синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра пройдут дожди

Завтра в Украине ожидается жаркая погода.

Завтра местами пройдут дожди с розами / фото УНИАН

В среду, 29 июля, атмосферный фронт северного циклона Dana принесет в Украину грозовые дожди.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Этот фронт обусловит грозовые дожди на Западе Украины, в Житомирской, Винницкой и местами в Киевской областях. Остальная территория будет принадлежать сухой воздушной массе", - пишет она.

Завтра в Украине в течение дня ожидается +30...+35 градусов, в западных областях +26...+30 градусов.

В Киеве 29 июля местами дождь, гроза, большая вероятность осадков во второй половине дня и вечером. До +33 градусов.

facebook.com/tala.didenko

По прогнозу Диденко, в четверг жара ослабнет до +26...+27 градусов.

Напомним, во вторник, 28 июля, на юге и востоке Украины ожидаются грозы.