Синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра пройдут дожди
Завтра в Украине ожидается жаркая погода.
В среду, 29 июля, атмосферный фронт северного циклона Dana принесет в Украину грозовые дожди.
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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Этот фронт обусловит грозовые дожди на Западе Украины, в Житомирской, Винницкой и местами в Киевской областях. Остальная территория будет принадлежать сухой воздушной массе", - пишет она.
Завтра в Украине в течение дня ожидается +30...+35 градусов, в западных областях +26...+30 градусов.
В Киеве 29 июля местами дождь, гроза, большая вероятность осадков во второй половине дня и вечером. До +33 градусов.
По прогнозу Диденко, в четверг жара ослабнет до +26...+27 градусов.
Напомним, во вторник, 28 июля, на юге и востоке Украины ожидаются грозы.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +17°
- Днепр+31°... +17°
- Донецк+31°... +17°
- Житомир+29°... +17°
- Запорожье+29°... +17°
- Ивано-Франковск+28°... +15°
- Киев+31°... +18°
- Кропивницкий+31°... +17°
- Луганск+34°... +19°
- Луцк+28°... +18°
- Львов+28°... +17°
- Николаев+30°... +17°
- Одесса+31°... +21°
- Полтава+31°... +17°
- Ровно+28°... +17°
- Симферополь+25°... +18°
- Сумы+29°... +14°
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