Неделя в Киеве начнется с холодной и пасмурной погоды. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, в течение дня температура в столице будет около 0°...+1°, а ближе к ночи поднимется до +2°. Весь день будет пасмурно. Вечером возможен небольшой дождь.
Ветер будет юго-восточный, его скорость составит 1,3-3,9 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное - 753 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине сегодня
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +9°, дождь.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +6°, сильный дождь.
В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем +5°. сильный дождь.
В Тернополе 26 декабря ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°, сильный дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°, сильный дождь.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°, легкий дождь.
В Виннице сегодня будет -1°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Житомире в понедельник будет ночью -3° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°.
В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +2°...+4°.
В Одессе 26 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +6°.
В Херсоне в понедельник ночью +3°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.
В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +6°.
В Запорожье температура ночью +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь.
В Сумах сегодня температура воздуха составит 0°..+2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +2°, мокрый снег.
В Днепре температура ночью будет +3°, днем +5°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, +2°...+4°, небольшой дождь.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°.