В течение дня температура в столице будет около +1°.

Неделя в Киеве начнется с холодной и пасмурной погоды. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в течение дня температура в столице будет около 0°...+1°, а ближе к ночи поднимется до +2°. Весь день будет пасмурно. Вечером возможен небольшой дождь.

Ветер будет юго-восточный, его скорость составит 1,3-3,9 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное - 753 миллиметра ртутного столба.

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Погода в Украине сегодня

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +9°, дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +6°, сильный дождь.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем +5°. сильный дождь.

В Тернополе 26 декабря ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°, сильный дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°, легкий дождь.

В Виннице сегодня будет -1°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Житомире в понедельник будет ночью -3° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +2°...+4°.

В Одессе 26 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +6°.

В Херсоне в понедельник ночью +3°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит 0°..+2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +2°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, +2°...+4°, небольшой дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°.

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