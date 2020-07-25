Украину зальют дожди: прогноз погоды на 26 июля
Укргидрометцентр прогнозирует осадки на большинстве территорий страны.
Завтра, 26 июля, в Украине ожидаются дожди, что может привести к повышению уровня воды в реках.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Как сообщается, в западных, северных областях и Винницкой областях пройдут кратковременные дожди с грозами. В Карпатском регионе ожидаются значительные дожди; на остальной территории без осадков.
"Температура ночью 10-17°С, на юге страны до 20°С; днем 21-28°С тепла", - говорится в сообщении.
В южной части, а также в восточных областях и в Днепропетровской области ожидается до 33°С.
Кроме того, как отмечается, вследствие ожидаемых дождей, будет происходить:
- на малых водотоках Закарпатской области мимолетное повышение уровней воды на 0,3-0,8 м;
- на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) и Прута, Сирета (Черновицкая обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м;
- на р. Припять в створе поста Речица и р. Стоход в створе поста Любешов (Волынская область) будет удерживаться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратновского и Любешовского районов Волынской области.
В Карпатах в местах выпадения ливневых дождей возможно формирование значительного местного, склонного стока и существует угроза схода селевых потоков.
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- Ивано-Франковск+26°... +15°
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- Одесса+28°... +20°
- Полтава+28°... +16°
- Ровно+28°... +15°
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