Украину зальют дожди: прогноз погоды на 26 июля

Укргидрометцентр прогнозирует осадки на большинстве территорий страны.

Прогноз погоды на 26 июля / фото ua.depositphotos.com

Завтра, 26 июля, в Украине ожидаются дожди, что может привести к повышению уровня воды в реках.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Как сообщается, в западных, северных областях и Винницкой областях пройдут кратковременные дожди с грозами. В Карпатском регионе ожидаются значительные дожди; на остальной территории без осадков.

"Температура ночью 10-17°С, на юге страны до 20°С; днем 21-28°С тепла", - говорится в сообщении.

В южной части, а также в восточных областях и в Днепропетровской области ожидается до 33°С.

Кроме того, как отмечается, вследствие ожидаемых дождей, будет происходить:

на малых водотоках Закарпатской области мимолетное повышение уровней воды на 0,3-0,8 м;

на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) и Прута, Сирета (Черновицкая обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м;

на р. Припять в створе поста Речица и р. Стоход в створе поста Любешов (Волынская область) будет удерживаться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратновского и Любешовского районов Волынской области.

В Карпатах в местах выпадения ливневых дождей возможно формирование значительного местного, склонного стока и существует угроза схода селевых потоков.