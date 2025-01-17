Атмосферное давление будет выше нормы, а существенных осадков не ожидается в большинстве областей.

В ближайшие выходные в Украине ожидается достаточно спокойная и теплая погода, существенных осадков не предвидится. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Он пояснил, что в ближайшие дни наша страна будет находиться под влиянием большого и малоподвижного антициклона, а также его выступления из западной Европы. Благодаря этому атмосферное давление окажется выше нормы, а существенных осадков не ожидается в большинстве регионов.

Температура воздуха, по прогнозу Кибальчича, сохранится на достаточно высоком уровне, особенно в юго-западной части Украины.

Видео дня

"Отклонение от климатической нормы составит в среднем +4...+7 °С", - говорит синоптик.

Формирование снежного покрова не предвидится.

О том, что в Украине вместо трескучих морозов ожидается довольно спокойная погода, пишет и синоптик Виталий Постригань.

По его словам, самый холодный период года принесет нам тепло, похожее на мартовское, ведь над северной Атлантикой и Европой сложилась нетипичная синоптическая ситуация. Теплый тропический воздух достигает Британских островов, Скандинавии и даже Арктики

Также синоптик сообщил, что в ближайшие выходные и в начале следующей рабочей недели антициклон "Beate" усилит свое влияние. Поэтому сохранится спокойная погода без значительных осадков.

Вас также могут заинтересовать новости: