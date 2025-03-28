29 и 30 марта солнечных прояснений по стране станет меньше, начнутся осадки.

На выходных, 29 и 30 марта, погода в украине начнет ухудшаться. Местами пройдут дожди, солнца станет меньше, а температура к концу недели начнет постпенно снижаться. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно, температура воздуха ночью +5°, днем +14°. В воскресенье ночью ожидается +6°, а днем +11°, облачно с прояснениями.

Во Львове в субботу ночью +4°, днем +15°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью +3°, днем +14°, ясно. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +4°...+14°. В воскресенье температура будет +6°...+11°, пасмурно, дождь.

В субботу в Одессе будет пасмурно, температура ночью +10°, днем +13°, дождь. В воскресенье - пасмурно, +9°...+12°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +5°, днем +14°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +6°...+12°, небольшая облачность, дождь.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +16°. В воскресенье температура составит +7°...+12°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +10°...+20°. В воскресенье +8°...+19°, небольшая облачность.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +7°, днем +14°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +7°, днем +18°, небольшая облачность.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +4°, днем +15°. В воскресенье будет пасмурно, ночью +6°, днем +14°, возможен дождь.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +14°. В воскресенье - пасмурно, температура составит +6°, днем +14°,возможен дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, дождь. Температура ночью +1°, днем до +6°. В воскресенье ночью температура составит +1°, днем столбики термометров покажут +9°, пасмурно, небольшой дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +5°, днем +12°, пасмурно, дождь. В воскресенье - пасмурно. Температура ночью составит +6°, днем +13°, возможен дождь.

В Трускавце в субботу пасмурно, дождь, температура до +12°. В воскресенье - пасмурно, температура +6°...+12°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +12°. В воскресенье - пасмурно, +6°...+13°.

В Затоке в субботу - пасмурно, дождь, ночью +10°, днем +12°. В воскресенье - пасмурно, температура +8°...+13°.

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