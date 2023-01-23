Народный праздник 23 января известен под названием Григорий-зимоуказатель.

Христиане отмечают церковный праздник 23 января в честь епископа Нисского святого Григория. Этот день называли Зимоуказателем, поскольку по погоде этого дня предсказывали, каким будет лето.

Наши предки в этот день проводили снегозадержание на участке, чтобы утеплить озимые культуры снегом. Но чаще в эту дату стояли лютые крещенские морозы, и из дома вообще старались не выходить.

23 января наши предки считали особенно полезным хлеб. С утра натощак проводили ритуал для крепкого здоровья: съедали небольшой кусочек хлебной корки, и запивали святой водой или кагором. Хлеб нужно было ломать руками, а не резать ножом, а хлебные крошки полагалось съедать.

Видео дня

В Киевской Руси в эту дату продолжался Мясоед и период свадеб. День считается удачным для свадьбы и венчания, а мясные блюда сегодня считаются особенно полезными и вкусными.

Что нельзя делать 20 января

В этот день не стоит выбрасывать хлебные крошки и остатки хлеба. Лучше отдать их птице или домашнему скоту. В этот день без надобности лучше не выходить из дома. По давним приметам, в день Григория нельзя выносить из дома мусор и золу, иначе можно вынести свое счастье.

Приметы погоды 23 января

По приметам погоды в этот день определяли, каким будет лето:

иней на стогах сена - дождливым и холодным;

сухой снег идет - засушливым, мокрый - дождливым;

снега нет - жарким;

южный ветер дует - грозовым;

если нет снега, но лежит иней и есть лед на озерах, то лето будет ненастным, а урожай - поздним.

Вас также могут заинтересовать новости: