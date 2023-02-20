Сегодня в Укаине немного похолодает / фото УНИАН

Сегодня, 20 февраля, в Украине ожидается похолодание. Температра снизится практически по всей стране. Местами столбики термометров не поднимутся выше 0...+2 градусов. Ожидается небольшая облачность, на северо-западе, в Крыму и Сумской области вероятны осадки. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +3°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +5°, возможен мокрый снег.
  • В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.
  • В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -2°, днем +3°, мокрый снег.
  • В Тернополе 20 февраля ночью будет 0°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность. небольшой дождь.
  • В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°, снег.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +8°.
  • В Виннице сегодня будет -1°...+4°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник будет ночью -1° днем +3°, небольшая облачность.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +3°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...0°.
  • В Одессе 20 февраля - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +6°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°.
  • В Запорожье температура ночью -1°, днем +4°, небольшая облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит -4°...+1°, небольшая облачность, снег.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +1°.
  • В Днепре температура ночью будет -1°, днем +1°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -2°...+5°, мокрый снег.
  • В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +3°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +2°.
0 февраля в Украине будет немного облачно / фото УНИАН

Приметы погоды 20 февраля

20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. Если в этот день неожиданно загремит гром, то летом пропадут сенокосы.

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