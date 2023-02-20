Какой праздник 20 февраля / фото StockSnap, Pixabay

Христиане отмечают церковный праздник 20 февраля в честь преподобного Луки Елладского и преподобного Парфения Лампсакийского. В этот день по давним обычаям принято почитать усопших близких. Наши предки 20 февраля ходили на кладбище, убирали на могиле и молились за близких в храме.

Главным продуктом этого дня был лук. В эту дату было принято печь пирожки с луком и варить луковый суп. Также популярными у украинцев были цыбульники - луковые оладьи. Блюда не съедали полностью, а относили часть в храм или раздавали нищим.

20 февраля было принято совершать добрые поступки. Считалось, сделанное сегодня добро вернется сторицей. За хорошие поступки в этот день не просили вознаграждение и ни в коем случае ими не хвастались.

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20 февраля считается удачной датой для приема любых лекарственных трав, травяных чаев и ванночек с травами. 

Что нельзя делать 20 февраля

  1. Считается, что в этот день нельзя крестить девочку, иначе она в будущем не сможет иметь детей.
  2. Нельзя покупать дорогие вещи сегодня, иначе они прослужат недолго.
  3. В этот день нельзя рассказывать о своих хороших поступках и категорически запрещено хвастаться.
  4. Ссоры, ругань и маты в эту дату строго запрещены.
  5. День не подходит для свадьбы и венчания.

Приметы погоды 20 февраля

  • Гром в этот день прогремел - к неурожаю зерна этим летом.
  • Северный ветер предвещает скорое потепление, западный - сильные снегопады.
  • Если 20 февраля третий день подряд тепло, то до конца февраля морозов больше не будет.
  • Синие облака в этот день предвещают потепление.
  • Облака очень высоко плывут - к потеплению.
  • Небо на закате солнца ярко-красное - к холодному году.

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