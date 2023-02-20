Народный праздник 20 февраля известен под названиями День Луки, Могущница, Феня – спасовы коренья.

Христиане отмечают церковный праздник 20 февраля в честь преподобного Луки Елладского и преподобного Парфения Лампсакийского. В этот день по давним обычаям принято почитать усопших близких. Наши предки 20 февраля ходили на кладбище, убирали на могиле и молились за близких в храме.

Главным продуктом этого дня был лук. В эту дату было принято печь пирожки с луком и варить луковый суп. Также популярными у украинцев были цыбульники - луковые оладьи. Блюда не съедали полностью, а относили часть в храм или раздавали нищим.

20 февраля было принято совершать добрые поступки. Считалось, сделанное сегодня добро вернется сторицей. За хорошие поступки в этот день не просили вознаграждение и ни в коем случае ими не хвастались.

Видео дня

20 февраля считается удачной датой для приема любых лекарственных трав, травяных чаев и ванночек с травами.

Что нельзя делать 20 февраля

Считается, что в этот день нельзя крестить девочку, иначе она в будущем не сможет иметь детей. Нельзя покупать дорогие вещи сегодня, иначе они прослужат недолго. В этот день нельзя рассказывать о своих хороших поступках и категорически запрещено хвастаться. Ссоры, ругань и маты в эту дату строго запрещены. День не подходит для свадьбы и венчания.

Приметы погоды 20 февраля

Гром в этот день прогремел - к неурожаю зерна этим летом.

Северный ветер предвещает скорое потепление, западный - сильные снегопады.

Если 20 февраля третий день подряд тепло, то до конца февраля морозов больше не будет.

Синие облака в этот день предвещают потепление.

Облака очень высоко плывут - к потеплению.

Небо на закате солнца ярко-красное - к холодному году.

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