Христиане отмечают церковный праздник 20 февраля в честь преподобного Луки Елладского и преподобного Парфения Лампсакийского. В этот день по давним обычаям принято почитать усопших близких. Наши предки 20 февраля ходили на кладбище, убирали на могиле и молились за близких в храме.
Главным продуктом этого дня был лук. В эту дату было принято печь пирожки с луком и варить луковый суп. Также популярными у украинцев были цыбульники - луковые оладьи. Блюда не съедали полностью, а относили часть в храм или раздавали нищим.
20 февраля было принято совершать добрые поступки. Считалось, сделанное сегодня добро вернется сторицей. За хорошие поступки в этот день не просили вознаграждение и ни в коем случае ими не хвастались.
20 февраля считается удачной датой для приема любых лекарственных трав, травяных чаев и ванночек с травами.
Что нельзя делать 20 февраля
- Считается, что в этот день нельзя крестить девочку, иначе она в будущем не сможет иметь детей.
- Нельзя покупать дорогие вещи сегодня, иначе они прослужат недолго.
- В этот день нельзя рассказывать о своих хороших поступках и категорически запрещено хвастаться.
- Ссоры, ругань и маты в эту дату строго запрещены.
- День не подходит для свадьбы и венчания.
Приметы погоды 20 февраля
- Гром в этот день прогремел - к неурожаю зерна этим летом.
- Северный ветер предвещает скорое потепление, западный - сильные снегопады.
- Если 20 февраля третий день подряд тепло, то до конца февраля морозов больше не будет.
- Синие облака в этот день предвещают потепление.
- Облака очень высоко плывут - к потеплению.
- Небо на закате солнца ярко-красное - к холодному году.