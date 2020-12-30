Украинцев предупредили о сильном тумане на Новый год
Таким погодным условиям присвоен желтый уровень опасности.
В Украине днем 30 декабря и ночью 31 декабря сохранится туман.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Стало известно, когда в Украину придут настоящие морозы
Видимость упадет до 200-500 метров. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.
Повышение уровней воды в реках на Закарпатье
С 30 декабря по 1 января на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 метра над текущими уровнями, без негативных последствий.
"В нижнем течении Боржавы возможен начальный выход воды на пойму", - говорится в сообщении.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+7°... +5°
- Днепр+7°... +1°
- Донецк+4°... -4°
- Житомир+6°... +5°
- Запорожье+7°... 0°
- Ивано-Франковск+9°... +2°
- Киев+7°... +6°
- Кропивницкий+9°... +5°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+7°... +2°
- Львов+8°... +3°
- Николаев+11°... +7°
- Одесса+10°... +7°
- Полтава+4°... 0°
- Ровно+5°... +2°
- Симферополь+15°... +5°
- Сумы+3°... +1°
- Тернополь+7°... +2°
- Харьков+4°... -2°
- Херсон+12°... +6°
- Хмельницкий+7°... +3°
- Черкассы+8°... +5°
- Чернигов+5°... +4°
- Черновцы+7°... +1°
-2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-2 °
Мин./макс. температура:+3° / +5°
Влажность:60 %
Давление:766 мм
Ветер: 6.6 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:28
Закат16:57
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей