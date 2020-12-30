Украинцев предупредили о сильном тумане на Новый год

10:51, 30 декабря 2020
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Таким погодным условиям присвоен желтый уровень опасности.

Украину окутает сильный туман / фото УНИАН
Украину окутает сильный туман / фото УНИАН

В Украине днем 30 декабря и ночью 31 декабря сохранится туман.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Стало известно, когда в Украину придут настоящие морозы

Видимость упадет до 200-500 метров. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.

Повышение уровней воды в реках на Закарпатье

С 30 декабря по 1 января на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 метра над текущими уровнями, без негативных последствий.

"В нижнем течении Боржавы возможен начальный выход воды на пойму", - говорится в сообщении.

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Автор: Елена Пилипчак

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