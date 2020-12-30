Украинцев предупредили о сильном тумане на Новый год

Таким погодным условиям присвоен желтый уровень опасности.

Украину окутает сильный туман / фото УНИАН

В Украине днем 30 декабря и ночью 31 декабря сохранится туман.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Читайте также Стало известно, когда в Украину придут настоящие морозы

Видимость упадет до 200-500 метров. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.

Повышение уровней воды в реках на Закарпатье

С 30 декабря по 1 января на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 метра над текущими уровнями, без негативных последствий.