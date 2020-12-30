Спасатели предупреждают о повышении уровней воды в реках на Закарпатье
Негативных последствий для населения не предвидится.
С 30 декабря по 1 января на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 метра над текущими уровнями, без негативных последствий.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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"В нижнем течении Боржавы возможен начальный выход воды на пойму", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды на 30 декабря: данные погоды УНИАН
В среду, 30 декабря, практически по всей стране - переменная облачность. Осадки прекратятся: дожди ожидаются только на Львовщине. Температура на юге повысится до +15°.
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