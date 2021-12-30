По словам синоптика Игоря Кибальчича, в этом году новогодние праздники украинцы проведут со снегом, хотя в ближайшие дни ожидается потепление.

За последние 20 лет в Украине было лишь несколько зим, когда накануне Нового года практически вся территория Украины была покрыта мощным снежным покровом.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Среди таких лет можно выделить 2001, 2012, 2014 и 2018, говорит синоптик.

В то же время, по его словам, было немало случаев полного отсутствия снега по всей Украине и даже в Карпатах.

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"Среди лет с почти полным отсутствием снега в 21 веке можно отметить 2004, 2006, 2011, 2013, 2015, 2017, 2020 года. На крайнем юге Украины и в Крыму каждый Новый год за последние 20 лет был абсолютно бесснежным", - рассказал синоптик.

По его словам, в текущем веке чаще всего на Новый год погода была теплее нормы и с отсутствием снежного покрова. Часто наблюдалась дождливая и туманная погода. А если снег был, то распределялся пятнисто по территории, или пропитан влагой из-за дождей, а также мокрый.

"Из-за того, что за последние 30 лет зимы в Украине существенно потеплели, то и снежный покров стал непостоянным. Это вполне закономерный факт", - говорит специалист.

По его данным, под конец текущего года почти вся территория нашей страны покрыта снегом, за исключением частично южных областей и Крыма, где высокие положительные температуры воздуха и выпадение дождя не позволили установиться снежному покрывалу.

"Таким образом, новогодние праздники украинцы проведут со снегом, хотя в ближайшие дни ожидается потепление, и частично снег растает", - спрогнозировал он.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, к концу недели воздушные потоки изменятся и по Украине начнет распространяться котловина северного циклона с осадками. Поэтому в новогоднюю ночь возможен небольшой снег с дождем, однако не по всей территории страны. Без морозов.

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