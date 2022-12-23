До конца текущего года и в начале 2023 в Украине ожидается совсем не зимняя погода. Вместо этого будет тепло, а снежный покров будет отсутствовать в большинстве областей.

Погода в Украине до конца этого года и в начале следующего будет аномально теплой, а на новогодние праздники не стоит ожидать зимней сказки. Такой прогноз обнародовал синоптик Игорь Кібальчич.

Он пояснил, что арктический "удар в Северной Америке запустил конвейер тепла из Атлантики в Европу. Из-за этого, по словам синоптика, до конца декабря и в начале января в Украине будет сохраняться аномально теплая погода с осадками преимущественно в виде дождя и мороси.

"На Рождество и Новый год снежный покров будет отсутствовать в большинстве областей", - огорчил он.

Аномальные морозы в Северной Америке

В Канаде и США в последние дни зафиксировали аномальное похолодание. По данным Meteo-villes впечатляющий поток полярного воздуха накрыл Северную Америку.

Как сообщается, поступление полярного воздуха произошло очень внезапно, во время прохождения масштабного холодного фронта. В северо-западных и центральных штатах США снижение температуры было самым головокружительным. Например, в Вайоминге столбик термометра упал с +6°C до -17°C всего за полчаса! Параллельно с этим впечатляющим понижением температуры начал дуть мощный ветер, сопровождавшийся снегом.

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