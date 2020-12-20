Местами снег и гололед: синоптики составили прогноз погоды на начало недели (карта)

15:22, 20 декабря 2020
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В большинстве областей, кроме восточных, синоптики прогнозируют туман.

Погода 21 декабря / фото УНИАН
Погода 21 декабря / фото УНИАН

В начале новой рабочей недели, 21 декабря, погода в Украине существенно не изменится. В некоторых регионах ожидаются небольшие осадки.

Киев сегодня накроет туман, который будет держаться и в понедельник - синоптикиОб этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в большинстве областей, кроме восточных, синоптики прогнозируют туман, а также ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В левобережных регионах ожидается небольшой снег, местами гололедица, температура в течение суток – 1-6 градусов мороза. На остальной части территории будет преимущественно без осадков, температура ночью и днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Погода 21 декабря / фото meteo.gov.ua
Погода 21 декабря / фото meteo.gov.ua

В Киеве – без осадков, туман, температура в течение суток – от 0 до 2 градусов тепла.

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Автор: УНИАН

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