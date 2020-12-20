Местами снег и гололед: синоптики составили прогноз погоды на начало недели (карта)
В большинстве областей, кроме восточных, синоптики прогнозируют туман.
В начале новой рабочей недели, 21 декабря, погода в Украине существенно не изменится. В некоторых регионах ожидаются небольшие осадки.
Киев сегодня накроет туман, который будет держаться и в понедельник - синоптикиОб этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Так, в большинстве областей, кроме восточных, синоптики прогнозируют туман, а также ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
В левобережных регионах ожидается небольшой снег, местами гололедица, температура в течение суток – 1-6 градусов мороза. На остальной части территории будет преимущественно без осадков, температура ночью и днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В Киеве – без осадков, туман, температура в течение суток – от 0 до 2 градусов тепла.
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- Ивано-Франковск+3°... -1°
- Киев+3°... 0°
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- Луцк+3°... -1°
- Львов+3°... -2°
- Николаев+4°... -1°
- Одесса+4°... 0°
- Полтава+2°... -6°
- Ровно+2°... -1°
- Симферополь+2°... -5°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков+1°... -5°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницкий+2°... -2°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+3°... +1°
- Черновцы+4°... -1°