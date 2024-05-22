Непогода ожидается уже ближайшей ночью.

Во Львове и Львовской области объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову: 23 мая ночью гроза, град", - сообщают синоптики.

Также, по их данным, ночью по всей территории Львовской области, а днем местами ожидаются грозы и местами град.

Видео дня

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 23 мая

По данным синоптиков, погода ну Львовщине 23 мая будет определять влияние циклона над Великобританией.

По области ожидается переменная облачность. Ночью по всей территории, а днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +10°...+15°, а днем столбики термометров будут показывать +22°...+27°.

Во Львове 23 мая также ожидается переменная облачность. Ночью пройдет кратковременный дождь, гроза, град. Днем в городе будет без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +12°...+14°, а днем воздух прогреется до +24°...+26°.

Во время осадков будет наблюдаться ухудшение видимости. Атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха уменьшится.

Вас также могут заинтересовать новости: