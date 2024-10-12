В городе и области на 13 октября объявлен II уровень опасности.

Во Львове на 13 октября объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"13 октября ночью и утром сильный заморозок 0°...-2°", - говорится в сообщении.

Также ночью и утром сильные заморозки 0°...-3° ожидаются по территории Львовской области.

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Из-за этого объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз

Выходные, по данным синоптиков, на Львовщине ожидаются без существенных осадков. Лишь во второй половине дня в воскресенье снова будет дождливо. Ветер будет умеренный. Ожидается прохладная погода, но днем в воскресенье несколько потеплеет.

Погода 13 октября - прогноз по Украине

В западных регионах после обеда и вечером местами возможны дожди. Ночью и утром прогнозируется туман. Температура ночью будет колебаться от +1 до +6 °С, возможны заморозки на почве и в отдельных местах в воздухе - от 0 до -3 °С; днем потеплеет до +13...+18 °С.

На севере страны, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, сохранится нестабильная погода с дождями, за исключением Киевщины, где будет преобладать сухая погода. Ночью температура будет от +6 до +11 °С, днем - от +9 до +14 °С.

В центральных областях сохранится облачность и дожди, но в Черкасской и Кировоградской областях обойдется без значительных осадков. Ночью ожидается от +7 до +12 °С, днем - от +10 до +15 °С.

На юге страны ночью и утром возможны дожди, иногда с грозами, однако днем существенных осадков не предвидится. Ночью температура составит +8...+13 °С, днем она будет составлять до +15...+20 °С.

На востоке утром и днем ожидаются дожди. Ветер юго-восточный, скорость 9-14 м/с. Температура воздуха в течение суток будет в пределах +8...+14 °С.

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