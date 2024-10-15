Погода в столице изменится с середины текущей недели.

Начало недели в Киеве будет дождливым, а с середины недели на смену осадкам придут заморозки. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, прохладная и временами дождливая погода в столице продержится до среды, 16 октября.

С четверга в Киеве уже будет преобладать поле высокого давления, которое вытеснит все атмосферные фронты и облака, но зато ночная температура значительно снизится и в столице ожидаются заморозки:

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"Поэтому одевайтесь теплее и позаботьтесь о зеленых насаждениях и овощах", - советуют эксперты по погоде.

Заморозки в Киеве - прогноз

Ранее в Укргадрометцентре спрогнозировали, что в Киеве уже на этой неделе ожидаются первые заморозки. В частности, ночью по Киеву 17, 18 и 19 октября ожидаются заморозки на почве и в воздухе 0...-2°. Из-за этого в столице объявили І уровень опасности, желтый.

Также заморозки ожидаются и по территории Киевской области. "Ночью по области 17-19 октября сильные заморозки 0...-5°", - сообщали синоптики. Из-за этого на Киевщине объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Синоптик Игорь Кибальчич предупреждает, что на этой неделе украинцы столкнутся с прохладной погодой, дождями и заморозками. По прогнозу, во второй половине недели к нам придет мощный и малоподвижный антициклон: дожди прекратятся, но температура останется низкой, особенно ночью и утром.

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