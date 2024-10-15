Начало недели в Киеве будет дождливым, а с середины недели на смену осадкам придут заморозки. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, прохладная и временами дождливая погода в столице продержится до среды, 16 октября.
С четверга в Киеве уже будет преобладать поле высокого давления, которое вытеснит все атмосферные фронты и облака, но зато ночная температура значительно снизится и в столице ожидаются заморозки:
"Поэтому одевайтесь теплее и позаботьтесь о зеленых насаждениях и овощах", - советуют эксперты по погоде.
Заморозки в Киеве - прогноз
Ранее в Укргадрометцентре спрогнозировали, что в Киеве уже на этой неделе ожидаются первые заморозки. В частности, ночью по Киеву 17, 18 и 19 октября ожидаются заморозки на почве и в воздухе 0...-2°. Из-за этого в столице объявили І уровень опасности, желтый.
Также заморозки ожидаются и по территории Киевской области. "Ночью по области 17-19 октября сильные заморозки 0...-5°", - сообщали синоптики. Из-за этого на Киевщине объявлен II уровень опасности, оранжевый.
Синоптик Игорь Кибальчич предупреждает, что на этой неделе украинцы столкнутся с прохладной погодой, дождями и заморозками. По прогнозу, во второй половине недели к нам придет мощный и малоподвижный антициклон: дожди прекратятся, но температура останется низкой, особенно ночью и утром.