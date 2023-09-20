20 сентября в столице будет пасмурно.

В среду, 20 сентября, в Киеве ожидается кратковременное небольшое похолодание. Уже с четверга температура вновь повысится. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут +16°, а днем температура максимально поднимется до +22°...+24°. В столице сегодня ожидается пасмурная погода, возможен легкий дождь и небольшие прояснения.

Ветер будет переменный и немного усилится, его скорость будет от 1,6 до 3,2 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 748-749 миллиметров ртутного столба.

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Погода 20 сентября - прогноз на сегодня по городам Украины

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +11°, днем +22°.

В Луцке будет пасмурно, ночью +11°, днем +23°, сильный дождь.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +10°, днем +22°, сильный дождь.

В Тернополе 20 сентября ночью будет +11°, днем +21°, пасмурно, небольшой дождь.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет пасмурно, ночью +11°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +22°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +15°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +11°, днем +22°, сильный дождь.

В Виннице сегодня будет +9°...+22°, пасмурно, сильный дождь.

В Житомире в среду будет ночью +12° днем +20°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+23°, пасмурно.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, ночью +15°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +27°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+24°.

В Одессе 20 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +25°.

В Херсоне в среду ночью будет +11°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +11°...+23°, ясно и безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +26°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +10°...+25°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +26°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +26°.

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