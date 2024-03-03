Осадков в столице не ожидается.

В конце недели, 3 марта, в Киеве ожидается похолодание. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

Утром в столице будет около "нуля", днем температура максимально поднимется лишь до +5°, а вечером вновь похолодает до +2°...+3°.

При этом ожидается пасмурная погода со сплошной облачностью. Без существенных осадков.

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Прохлады добавит восточный ветер, скорость которого будет 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 749 миллиметров ртутного столба.

Погода в Киеве - прогноз на ближайшие дни

По данным Укргидрометцентра, до 6 марта температура в Киеве будет без особых колебаний. Ночью столбики термометров будут около "нуля", а днем воздух прогреется до +7°...+9°.

Сегодня, 3 марта, похолодание ожидается не только в Киеве, но и в целом по Украине. по словам синоптика Игоря Кибальчича, сегодня произойдет незначительное снижение дневной температуры в связи с увеличением количества облаков и прохладным ветром восточной четверти.

На западе будет +7°...+12°, только в Закарпатской области воздух прогреется до +16°. На севере Украины ожидается +3°...+8°, чуть теплее будет в центральной части, +4°...+9°. На юге столбики термометров покажут +2°...+7°, а на востоке будет +3°...+8°.

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