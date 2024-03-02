Теплее всего в ближайшие дни будет в Одесской области и на западе Украины.

На выходных, 2 и 3 марта, в Украине будет преобладать теплая и сухая погода. Однако в воскресенье будет наблюдаться некоторое похолодание. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

По его данным, в ближайшие двое суток погоду в нашей стране будет обуславливать поле высокого давления и теплая воздушная масса. Существенных осадков не предвидится, лишь в западном регионе местами возможны небольшие дожди.

Температурный фон ожидается выше нормы с максимальными показателями в Одесской области и в западных областях.

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"Однако в воскресенье произойдет незначительное снижение дневной температуры в связи с увеличением количества облаков и прохладным ветром восточной четверти. На левобережье ночью будут сохраняться слабые морозы", - сообщил Кибальчич.

Погода 2 марта

В субботу, по данным метеоролога, в западных областях ожидается переменная облачность. Днем в Карпатах и на Закарпатье местами пройдут небольшие кратковременные дожди, на остальной территории региона будет сухо. Температура воздуха днем +10...+15 °С, на Закарпатье воздух прогреется до +18 °С.

В северных областях также ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем +5...+10 °С.

В центральных областях ожидается солнечная и сухая погода. Столбики термометров покажут +6...+11 °С.

В южных областях и в Крыму переменная облачность, без осадков. Днем +8...+13 °С, на побережье Одесской области немного свежее, +2...+7 °С.

В восточной части ожидается малооблачная погода, без осадков, днем +4...+9 °С.

Погода 3 марта

В западных областях в конце недели ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, днем +7...+12 °С, на Закарпатье +11...+16 °С.

В северной части Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -4...+1 °С, днем +3...+8 °С.

В центральных областях будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. ночью -3...+2 °С, днем +4...+9 °С.

В южных областях ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем +7...+12 °С, на побережье Одесской области +2...+7 °С.

В восточных областях в воскресенье будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 °С, днем +3...+8 °С.

Погода в марте - прогноз на месяц

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что в этом году март в Украине будет теплее, чем обычно. Ожидается, что средняя температура превысит норму на 1-2 градуса и составит +1°...+7°.

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