Также повышенный уровень опасности введен в Киеве.

В Киеве и Киевской области из-за усложнения погоды объявлен повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 5 января и в течение суток 6 января на дорогах гололедица", - сообщают синоптики.

По их данным, из-за скользких дорог возможны нарушения движения транспорта. Объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода на Киевщине - прогноз на сегодня

По данным синоптиков, 5 января на Киевщине будет облачно. Ожидается небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер будет западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью и днем 0-5° тепла, а в Киеве столбики термометров покажут 2-4° тепла.

В Украину идет страшная зимняя буря - что известно

По данным синоптиков, 3 7 января погода в Украине осложнится вследствие вторжения арктического воздуха с севера Европы. В частности, на Черниговщине и Сумщине столбики термометров покажут до 19-25° мороза.

Во многих областях прогнозируются мощные осадки, прирост снежного покрова местами достигнет 15-30 см.

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