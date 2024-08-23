В ближайшие дни температура в столице повысится.

В ближайшие дни в Киеве будет сухо, а температура немного повысится. Осадки вероятны лишь ближе к середине следующей недели. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В следующие пять суток по Киевской области ожидается солнечная погода, без осадков. Только 28 августа возможен кратковременный дождь", - сообщили синоптики.

Температура, по их данным, будет комфортной. Ночью ожидается +15°...+18°, а днем столбики термометров будут показывать +27°...+32°.

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Погода 24 августа - прогноз по Украине

На День Независимости, 24 августа, в Украине ожидается небольшая облачность.

Будет сухо, лишь в Донецкой и Запорожской областях днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер будет преобладать северный, 3-8 м/с.

Температура в западных, северных, большинстве центральных областей ночью будет +11°...+16°, днем столбики термометров будут показывать +26°...+31°. На остальной территории ночью будет +17°...+22°, днем воздух будет прогреваться до +29°...+34°.

В Киеве на День Независимости также будет небольшая облачность и без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью по области будет падать до +11°...+16°, днем будет +26°...+31°. В Киеве ночью будет +14°...+16°, а днем термометры покажут +26°...+28°.

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