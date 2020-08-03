Климатологи подвели итоги жаркого июля в Киеве

Июль в Киеве был очень сухим.

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Средняя температура воздуха в июле в Киеве была выше нормы.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составила +21,9°, что превысило климатическую норму на 2,6°.

Холодное было 8 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до +11,7°, а жарче всего - 29 июля, когда максимальная температура после полудня достигла + 32,7°. Всего было 8 дней с температурой воздуха выше 30°.

Осадков в Киеве в июле выпало лишь 46,5 мм, что составило 53% климатической нормы.

Напомним, погода в августе в Украине будет умеренно теплой, экстремальных условий не ожидается.