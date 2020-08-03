Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в августе

Август в Украине будет теплым.

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Погода в августе в Украине будет умеренно теплой, никаких экстремальных условий не ожидается.

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Об этом начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык рассказал "Обозревателю".

"Ничего необычного и особенного от нынешнего августа не ожидаем. Это подтверждают наши методы прогноза. Он не будет отличаться от других августов последних пяти лет. Осадки будут в пределах нормы, на уровне 80-100%. Относительно температурного режима, в среднем по Украине ожидаем 19-24 тепла. В горах немного прохладнее - 16-17 тепла. Но это нормально, там всегда прохладнее и зимой и летом. Ничего аномального на август не прогнозируем. Это не так, как было в августе 2010 года, когда средняя температура была выше на 4 градуса. Тогдашнее лето стало одним из самых жарких в Украине", - сообщил он.

В то же время народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что начало августа в Украине будет умеренно теплым.

"Первая декада августа начнется с умеренного тепла, однако вероятны кратковременные дожди. Приблизительно с середины первой декады температура начнет расти, тепло продлится до середины третьей декады. Затем будет холодать по ночам. В середине месяца возможны небольшие дожди, но в целом в августе осадков будет мало", - отметил он.

Напомним, в понедельник, 3 августа, в Украине без осадков, температура до +30°.