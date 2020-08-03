Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в августе
Август в Украине будет теплым.
Погода в августе в Украине будет умеренно теплой, никаких экстремальных условий не ожидается.
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Об этом начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык рассказал "Обозревателю".
"Ничего необычного и особенного от нынешнего августа не ожидаем. Это подтверждают наши методы прогноза. Он не будет отличаться от других августов последних пяти лет. Осадки будут в пределах нормы, на уровне 80-100%. Относительно температурного режима, в среднем по Украине ожидаем 19-24 тепла. В горах немного прохладнее - 16-17 тепла. Но это нормально, там всегда прохладнее и зимой и летом. Ничего аномального на август не прогнозируем. Это не так, как было в августе 2010 года, когда средняя температура была выше на 4 градуса. Тогдашнее лето стало одним из самых жарких в Украине", - сообщил он.
В то же время народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что начало августа в Украине будет умеренно теплым.
"Первая декада августа начнется с умеренного тепла, однако вероятны кратковременные дожди. Приблизительно с середины первой декады температура начнет расти, тепло продлится до середины третьей декады. Затем будет холодать по ночам. В середине месяца возможны небольшие дожди, но в целом в августе осадков будет мало", - отметил он.
Напомним, в понедельник, 3 августа, в Украине без осадков, температура до +30°.
- Винница+25°... +13°
- Днепр+27°... +13°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+25°... +13°
- Запорожье+26°... +13°
- Ивано-Франковск+28°... +11°
- Киев+25°... +14°
- Кропивницкий+27°... +10°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+27°... +15°
- Николаев+28°... +14°
- Одесса+27°... +16°
- Полтава+26°... +12°
- Ровно+26°... +14°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+23°... +11°
- Тернополь+25°... +14°
- Харьков+24°... +12°
- Херсон+29°... +14°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+25°... +12°
- Чернигов+26°... +11°
- Черновцы+26°... +15°