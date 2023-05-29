Осадков в столице 29 мая не ожидается.

Неделя в Киеве начнется с относительно теплой погоды. Сегодня, 29 мая, воздух в столице максимально прогреется до +22°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут +16°, а в течение дня температура максимально поднимется до +21°...+22°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер будет северо-восточного направления, а его скорость составит 2,4 - 2,6 м/с. Атмосферное давление пониженное, 748-750 миллиметров ртутного столба.

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Погода 29 мая - прогноз на сегодня

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +23°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.

В Ривне сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +7°, днем +24°.

В Тернополе 29 мая ночью будет +10°, днем +25°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +25°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +13°, днем +24°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +24°.

В Виннице сегодня будет +9°...+25°, ясно и безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью +9° днем +24°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+23°, ясно и безоблачно.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+22°.

В Одессе 29 мая - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +23°, гроза.

В Херсоне в понедельник ночью будет +15°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, гроза.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +9°...+21°, ясно и безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +22°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +13°...+23°, дождь с грозой.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +24°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +24°.

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