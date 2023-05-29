Дожди и грозы 29 мая ожидаются на юге и юго-востоке Украины.

Неделя в Украине начнется с теплой и преимущественно сухой погоды. Дожди и грозы ожидаются лишь в некоторых областях на юге и юго-востоке нашей страны. Практически по всей стране столбики термометров покажут +21°...+24°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +11°, днем +22°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +23°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.

В Ривне сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +7°, днем +24°.

В Тернополе 29 мая ночью будет +10°, днем +25°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +25°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +13°, днем +24°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +24°.

В Виннице сегодня будет +9°...+25°, ясно и безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью +9° днем +24°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+23°, ясно и безоблачно.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+22°.

В Одессе 29 мая - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +23°, гроза.

В Херсоне в понедельник ночью будет +15°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, гроза.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +9°...+21°, ясно и безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +22°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +13°...+23°, дождь с грозой.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +24°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +24°.

Приметы погоды 29 мая

29 мая - если летает много бабочек, то погода будет сухой, а если бабочек нет, то пойдут дожди.

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