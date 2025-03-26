Осадков в столице 27 марта не ожидается.

В четверг, 27 марта, в Киеве ожидается теплый, но пасмурный весенний день. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается +4°...+5°, а днем воздух прогреется до +14°. Ожидается пасмурная погода, временами возможны прояснения. Без осадков.

Ветер будет переменных направлений, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.

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Погода 27 марта - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +14°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.

В Тернополе 27 марта ночью будет +4°, днем +14°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +18°, практически безоблачно.

В Черновцах в четверг - пасмурно, небольшой дождь, ночью +8°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +4°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +4°, днем +13°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+14°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+13°.

В Одессе 27 марта - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +8°, днем +12°.

В Херсоне в четверг ночью будет +6°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +7°, днем +17°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +15°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +13°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +13°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +14°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +9°...+20°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +4°, днем +18°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +18°.

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