В четверг, 9 января, погода в Киеве существенно не изменится. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В столице будет пасмурно, но осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +2°, а днем воздух максимально прогреется до +4°...+5°.
Ощущение прохлады добавит переменный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет колебаться от 743 до 748 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 9 января
Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +10°.
В Луцке будет пасмурно, ночью -1°, днем +9°.
В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем +9°.
В Тернополе 9 января ночью будет +2°, днем +8°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +8°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +10°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +11°, пасмурно, вечером дождь.
В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.
В Виннице завтра будет +3°...+8°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг ночью будет +1°, днем +7°, пасмурно.
В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+3°, небольшая облачность, небольшой дождь.
В Черкассах завтра будет ночью +2°, днем +7°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+7°.
В Одессе 9 января - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +9°.
В Херсоне в четверг ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.
В Запорожье температура ночью +6°, днем +9°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +7°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°.
В Днепре температура ночью будет +6°, днем +8°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет ясно, +8°...+14°.
В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +8°, днем +10°.
В Северодонецке - ясно, температура ночью +8°, днем +10°.