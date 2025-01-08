Температура в столице повысится до +5°.

В четверг, 9 января, погода в Киеве существенно не изменится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В столице будет пасмурно, но осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +2°, а днем воздух максимально прогреется до +4°...+5°.

Ощущение прохлады добавит переменный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет колебаться от 743 до 748 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +10°.

В Луцке будет пасмурно, ночью -1°, днем +9°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем +9°.

В Тернополе 9 января ночью будет +2°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +8°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +10°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +11°, пасмурно, вечером дождь.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.

В Виннице завтра будет +3°...+8°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +1°, днем +7°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+3°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +2°, днем +7°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+7°.

В Одессе 9 января - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +9°.

В Херсоне в четверг ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +9°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +7°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +8°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет ясно, +8°...+14°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +8°, днем +10°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +8°, днем +10°.

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