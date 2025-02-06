Только в одной области температура повысится до +4°, в большинстве же областей даже днем будет "минус".

В пятницу, 7 февраля, погода в Украине продолжит меняться. Осадки покинут нашу страну, только в Крыму еще может пройти небольшой снег. Ночные морозы будут -2°...-8°, а днем в большинстве областей столбики термометров покажут -3°...+1°. Только на Закарпатье воздух прогреется до +4°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем +1°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -4°, днем +1°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -3°, днем -1°.

В Тернополе 7 февраля ночью будет -2°, днем 0°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +4°, пасмурно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -3°, днем -1°.

В Виннице завтра будет -3°...0°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет -4°, днем 0°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -4°...+1°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью -3°, днем -1°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем -1°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...-2°.

В Одессе 7 февраля - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +1°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -2°, днем 0°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -5°, днем -1°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -5°, а днем -2°, небольшая облачность.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -7°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем -1°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -4°...-3°, снег.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью -7°, днем 0°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -7°, днем -2°.

7 февраля - какой праздник, приметы погоды

7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.

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