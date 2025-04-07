В столице местами ожидается небольшой снег.

Начало недели в Киеве, 7 апреля, будет очень холодным. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Весь день в столице будет пасмурно, временами возможен небольшой снег. Утром столбики термометров покажут -1°, а днем температура не поднимется выше +1°.

Ощущение холода усилит западный ветер ,скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 740-746 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью -5°, днем +2°.

В Луцке будет пасмурно, ночью -5°, днем +3°.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -5°, днем +2°.

В Тернополе 7 апреля ночью будет -3°, днем +2°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +2°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -3°, днем +4°, пасмурно.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +3°.

В Виннице сегодня будет -3°...+3°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник ночью будет -2°, днем +2°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+2°, небольшая облачность, снег.

В Черкассах сегодня будет ночью +1°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +5°, пасмурно.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+5°.

В Одессе 7 апреля - пасмурно, температура ночью +1°, днем +6°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +2°, днем +7°, пасмурно.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью +1°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +9°, пасмурно, небольшой дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +1°, а днем +5°, пасмурно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +9°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +7°, пасмурно.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, +1°...+6°, дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, возможен небольшой дождь, температура ночью +5°, днем +10°.

В Северодонецке - пасмурно, возможен небольшой дождь, температура ночью +6°, днем +11°.

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