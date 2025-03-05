В четверг, 6 марта, киевлян ждет сухая и очень теплая весенняя погода с большим количеством солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура в столице снизится до +7°, а в течение дня воздух прогреется до приятных +16°. Ожидается ясная и безоблачная погода без осадков.
Ветер все еще будет ощутимый, с порывами до 15-20 м/с. Атмосферное давление пониженное, 749-752 миллиметра ртутного столба.
Погода 6 марта
Во Львове в четверг будет ясно. Ночью +2°, днем +16°.
В Луцке будет ясная погода, ночью +3°, днем +15°.
В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +3°, днем +14°.
В Тернополе 6 марта ночью будет +4°, днем +16°, ясно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +4°, днем +15°.
В Ивано-Франковске будет ясно, ночью 0°, днем +18°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +15°, ясно.
В Черновцах в четверг - ясно, ночью +2°, днем +16°.
В Виннице завтра будет +4°...+16°, ясно.
В Житомире в четверг ночью будет +6°, днем +16°, ясно.
В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+15°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +13°, ясно.
В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +17°, практически безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+14°.
В Одессе 6 марта - ясно, температура ночью +6°, днем +15°.
В Херсоне в четверг ночью будет +4°, днем +17°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +18°.
В Запорожье температура ночью +4°, днем +15°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +15°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +13°.
В Днепре температура ночью будет +6°, днем +14°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +4°...+14°.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +14°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°.