Воздух в столице прогреется до +16°.

В четверг, 6 марта, киевлян ждет сухая и очень теплая весенняя погода с большим количеством солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура в столице снизится до +7°, а в течение дня воздух прогреется до приятных +16°. Ожидается ясная и безоблачная погода без осадков.

Ветер все еще будет ощутимый, с порывами до 15-20 м/с. Атмосферное давление пониженное, 749-752 миллиметра ртутного столба.

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Во Львове в четверг будет ясно. Ночью +2°, днем +16°.

В Луцке будет ясная погода, ночью +3°, днем +15°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +3°, днем +14°.

В Тернополе 6 марта ночью будет +4°, днем +16°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +4°, днем +15°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью 0°, днем +18°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +15°, ясно.

В Черновцах в четверг - ясно, ночью +2°, днем +16°.

В Виннице завтра будет +4°...+16°, ясно.

В Житомире в четверг ночью будет +6°, днем +16°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+15°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +13°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +17°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+14°.

В Одессе 6 марта - ясно, температура ночью +6°, днем +15°.

В Херсоне в четверг ночью будет +4°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +18°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +15°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +15°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +13°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +14°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +4°...+14°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +14°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°.

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