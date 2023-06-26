Осадков в столице 27 июня не ожидается.

Во вторник, 27 июня, киевлян ждет теплая погода без осадков. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +14°, а днем воздух в столице прогреется до +23°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер будет преимущественно северный, 2,2 - 2,6 м/с. Атмосферное давление пониженное, 741-743 миллиметра ртутного столба.

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Погода 27 июня - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +20°, ливень.

В Луцке будетпасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +21°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°, дождь с грозой.

В Тернополе 27 июня ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°, ливень.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, дождь с грозой.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +23°, пасмурно, дожди с грозами.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, гроза.

В Виннице завтра будет +14°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +13° днем +24°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+21°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+20°, небольшой дождь.

В Одессе 27 июня - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.

В Херсоне во вторник ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +24°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+17°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +18°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +17°...+25°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +16°, днем +22°.

В Северодонецке - небольшая облачность, возможен легкий дождь, температура ночью +17°, днем +23°.

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