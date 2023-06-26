Во вторник, 27 июня, киевлян ждет теплая погода без осадков. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +14°, а днем воздух в столице прогреется до +23°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер будет преимущественно северный, 2,2 - 2,6 м/с. Атмосферное давление пониженное, 741-743 миллиметра ртутного столба.
Погода 27 июня - прогноз по Украине
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +20°, ливень.
В Луцке будетпасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +21°, дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°, дождь с грозой.
В Тернополе 27 июня ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°, ливень.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, дождь с грозой.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +23°, пасмурно, дожди с грозами.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, гроза.
В Виннице завтра будет +14°...+27°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник будет ночью +13° днем +24°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+21°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°.
В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+20°, небольшой дождь.
В Одессе 27 июня - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.
В Херсоне во вторник ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +28°.
В Запорожье температура ночью +16°, днем +24°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+17°, небольшая облачность, ливень.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +18°, ливень.
В Днепре температура ночью будет +16°, днем +23°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +17°...+25°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +16°, днем +22°.
В Северодонецке - небольшая облачность, возможен легкий дождь, температура ночью +17°, днем +23°.