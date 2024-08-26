Воздух в столице прогреется до +33°.

Последний летний понедельник в Киеве будет очень жарким. В столице 26 августа ожидается самый жаркий день недели. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Уже утром столбики термометров покажут +25°, а днем воздух максимально прогреется до +33°. Ожидается ясный и безоблачный день с обилием солнца и без осадков.

Ветер северо-восточный 5-8 м/с, атмосферное давление стабильное, но сниженное, 748-749 миллиметров ртутного столба.

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Погода 26 августа - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +17°, днем +30°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°.

В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью +16°, днем +31°.

В Тернополе 26 августа ночью будет +18°, днем +32°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +31°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +18°, днем +33°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.

В Виннице сегодня будет +18°...+32°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +18°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+32°, ясно и безоблачно.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +22°, днем +34°.

В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +36°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +20°...+35°.

В Одессе 26 августа - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +32°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +21°, днем +35°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +38°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +37°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +17°, а днем +35°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +34°.

В Днепре температура ночью будет +23°, днем +35°, практически безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +21°...+31°, возможен дождь.

В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +36°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +36°.

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