В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +26°

08:30, 23 июня 2020
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Сегодня в столице немного похолодает.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода в Киеве 23 июня будет дождливой, температура днем до +26°.

Погода на неделю: в Украине сохранится жара (карта)

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 3,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:13.

Погода в Украине

Погода в Украине 22 июня будет жаркой. На востоке практически без осадков, температура ночью до +17°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +17°, днем до +29°.

Погода в Украине на 23 июня / УНИАН
Погода в Украине на 23 июня / УНИАН

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +23°.

В северных также ожидаются осадки. Температура ночью до +16°, днем до +26°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +14°, днем до +29°.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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