В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +26°
Сегодня в столице немного похолодает.
Погода в Киеве 23 июня будет дождливой, температура днем до +26°.
Погода на неделю: в Украине сохранится жара (карта)
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 3,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:13.
Погода в Украине
Погода в Украине 22 июня будет жаркой. На востоке практически без осадков, температура ночью до +17°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +17°, днем до +29°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +23°.
В северных также ожидаются осадки. Температура ночью до +16°, днем до +26°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +14°, днем до +29°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+27°... +15°
- Днепр+28°... +19°
- Донецк+30°... +16°
- Житомир+24°... +17°
- Запорожье+28°... +20°
- Ивано-Франковск+21°... +14°
- Киев+26°... +18°
- Кропивницкий+29°... +16°
- Луганск+31°... +17°
- Луцк+22°... +17°
- Львов+20°... +15°
- Николаев+29°... +18°
- Одесса+27°... +18°
- Полтава+29°... +16°
- Ровно+23°... +17°
- Симферополь+29°... +17°
- Сумы+27°... +17°
- Тернополь+24°... +16°
- Харьков+27°... +18°
- Херсон+31°... +18°
- Хмельницкий+23°... +16°
- Черкассы+29°... +17°
- Чернигов+24°... +16°
- Черновцы+23°... +17°