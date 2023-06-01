Осадки прогнозируются во второй половине дня.

В пятницу, 2 июня, в Киеве ожидается теплая погода, но с дождем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +16°...+17°, а днем температура поднимется до комфортных +23°...+25°. Ближе к вечеру ожидается дождь.

Ветер ожидается юго-западный, 1,8 - 3,7 м/с. Во время дождя вероятно его усиление до 4,5 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 743 миллиметра ртутного столба.

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Погода 2 июня - прогноз по городам Украины

Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +13°, днем +22°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°, гроза.

В Тернополе 2 июня ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +25°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.

В Виннице завтра будет +13°...+28°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в пятницу будет ночью +13° днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +14°...+24°.

В Одессе 2 июня - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +25°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +14°, днем +26°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+25°, практически безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +13°...+23°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +24°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +24°.

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