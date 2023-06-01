В пятницу, 2 июня, в Киеве ожидается теплая погода, но с дождем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +16°...+17°, а днем температура поднимется до комфортных +23°...+25°. Ближе к вечеру ожидается дождь.
Ветер ожидается юго-западный, 1,8 - 3,7 м/с. Во время дождя вероятно его усиление до 4,5 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 743 миллиметра ртутного столба.
Погода 2 июня - прогноз по городам Украины
Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +13°, днем +22°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°, гроза.
В Тернополе 2 июня ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, гроза.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +25°, практически безоблачно.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.
В Виннице завтра будет +13°...+28°, небольшая облачность, ливень.
В Житомире в пятницу будет ночью +13° днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+26°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +27°.
В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +28°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +14°...+24°.
В Одессе 2 июня - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +25°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +14°, днем +26°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.
В Запорожье температура ночью +14°, днем +23°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+25°, практически безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +24°.
В Днепре температура ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +13°...+23°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +24°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +24°.