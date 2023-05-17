18 мая в столице все еще ожидается пасмурная погода, но с прояснениями.

В четверг, 18 мая, в Киеве ожидается комфортная весенняя погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Температура ночью будет около +14°...+16°, а днем столбики термометров подскочат до приятных +25°. В течение дня ожидается облачная погода с периодами прояснения. Без осадков.

Ветер будет юго-восточного направления, его скорость составит 1,8 - 2,8 м/с. Атмосферное давление немного пониженное, но стабильное, 749-750 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Погода 18 мая - прогноз по городам Украины

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +11°, днем +14°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +18°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +14°, днем +21°.

В Тернополе 18 мая ночью будет +15°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +12°, днем +17°, ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +14°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +14°...+25°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +14° днем +25°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+25°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +25°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +13°...+24°.

В Одессе 18 мая - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +22°.

В Херсоне в четверг ночью будет +12°, днем +25°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +25°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +11°...+25°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +24°, практически безоблачно..

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +11°...+21°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +26°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +26°.

Вас также могут заинтересовать новости: