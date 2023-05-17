18 мая в Украине будет очень тепло / фото Stefan Schweihofer/Pixabay

В четверг, 18 мая, в большинстве областей Украины ожидается отличная весенняя погода: воздух прогреется до комфортных +24°...+25° и никаких осадков. Однако местами в западной части страны температура снизится на несколько градусов и пройдут дожди. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +25°.
  • Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +11°, днем +14°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +18°, небольшой дождь.
  • В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +14°, днем +21°.
  • В Тернополе 18 мая ночью будет +15°, днем +22°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +12°, днем +17°, ливень.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +14°, днем +20°.
  • В Виннице завтра будет +14°...+25°, небольшая облачность.
  • В Житомире в четверг будет ночью +14° днем +25°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+25°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +24°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +25°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +13°...+24°.
  • В Одессе 18 мая - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +22°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +12°, днем +25°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
  • В Запорожье температура ночью +14°, днем +25°, практически безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +11°...+25°, небольшая облачность.
  • В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +25°.
  • В Днепре температура ночью будет +14°, днем +24°, практически безоблачно..
  • В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +11°...+21°.
  • В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +26°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +26°.
18 мая на западе Украины чуть похолодает, местами пройдут дожди / фото УНИАН

Приметы 18 мая

18 мая - в этот день главным было, посадить огурцы и капусту. Если кошки едят траву - к непогоде.

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