Местами в западных областях ожидается снижение температуры и дожди.

В четверг, 18 мая, в большинстве областей Украины ожидается отличная весенняя погода: воздух прогреется до комфортных +24°...+25° и никаких осадков. Однако местами в западной части страны температура снизится на несколько градусов и пройдут дожди. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +25°.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +11°, днем +14°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +18°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +14°, днем +21°.

В Тернополе 18 мая ночью будет +15°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +12°, днем +17°, ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +14°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +14°...+25°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +14° днем +25°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+25°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +25°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +13°...+24°.

В Одессе 18 мая - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +22°.

В Херсоне в четверг ночью будет +12°, днем +25°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +25°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +11°...+25°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +24°, практически безоблачно..

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +11°...+21°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +26°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +26°.

18 мая - в этот день главным было, посадить огурцы и капусту. Если кошки едят траву - к непогоде.

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