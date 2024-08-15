Накануне выходных, 16 августа, в Киеве ожидается небольшое повышение температуры. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +16°, а днем воздух прогреется до +27°. Ожидается небольшая облачность, а осадков не предвидится.
Ветер будет переменных направлений, 5-8 м/с. Атмосферное давление начнет снижаться, 748-750 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине - прогноз на 16 августа
Во Львове в пятницубудет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +27°.
В Луцке будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +31°.
В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +13°, днем +29°.
В Тернополе 16 августа ночью будет +15°, днем +30°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +28°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +31°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +32°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в пятницу- небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.
В Виннице завтра будет +14°...+30°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницуночью будет +13°, днем +28°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+26°, практически безоблачно.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.
В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +29°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+27°.
В Одессе 16 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.
В Херсоне в пятницуночью будет +17°, днем +32°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +33°.
В Запорожье температура ночью +16°, днем +28°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +27°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +27°.
В Днепре температура ночью будет +16°, днем +28°, практически безоблачно.
В Симферополе в пятницубудет ясно и безоблачно, +16°...+30°.
В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +28°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +27°.