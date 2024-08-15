Осадков в столице 16 августа не будет.

Накануне выходных, 16 августа, в Киеве ожидается небольшое повышение температуры. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +16°, а днем воздух прогреется до +27°. Ожидается небольшая облачность, а осадков не предвидится.

Ветер будет переменных направлений, 5-8 м/с. Атмосферное давление начнет снижаться, 748-750 миллиметров ртутного столба.

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Погода в Украине - прогноз на 16 августа

Во Львове в пятницубудет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +27°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +31°.

В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +13°, днем +29°.

В Тернополе 16 августа ночью будет +15°, днем +30°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +28°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +31°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +32°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу- небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.

В Виннице завтра будет +14°...+30°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницуночью будет +13°, днем +28°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+26°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+27°.

В Одессе 16 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.

В Херсоне в пятницуночью будет +17°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +33°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +28°, практически безоблачно.

В Симферополе в пятницубудет ясно и безоблачно, +16°...+30°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +28°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +27°.

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