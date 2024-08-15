В пятницу, 16 августа, температура в Украине продолжит постепенно повышаться. В большинстве областей воздух прогреется до +27°...+30°, а на юге местами будет до +33°. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +27°.
- Во Львове в пятницубудет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +27°.
- В Луцке будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +31°.
- В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +13°, днем +29°.
- В Тернополе 16 августа ночью будет +15°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +28°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +31°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +32°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в пятницу- небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.
- В Виннице завтра будет +14°...+30°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницуночью будет +13°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+26°, практически безоблачно.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.
- В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+27°.
- В Одессе 16 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.
- В Херсоне в пятницуночью будет +17°, днем +32°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +33°.
- В Запорожье температура ночью +16°, днем +28°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +27°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +27°.
- В Днепре температура ночью будет +16°, днем +28°, практически безоблачно.
- В Симферополе в пятницубудет ясно и безоблачно, +16°...+30°.
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +28°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +27°.
Приметы погоды 16 августа
Какая погода в этот день, таким будет и октябрь. Если ветер с вихрями - ожидай снежную зиму.