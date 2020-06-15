В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°
В столице сегодня будет жарко.
Погода в Киеве 15 июня будет жаркой, температура днем до +28°.
Жаркая погода в Киеве установила четыре температурных рекорда
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 3,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:09.
Погода в Украине
Погода в Украине 15 июня будет дождливой. На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +29°.
На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до +25°.
В северных областях пройдут дожди. Температура до +29°. В центре также ожидаются осадки, температура до +29°.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +16°
- Днепр+29°... +17°
- Донецк+29°... +17°
- Житомир+28°... +16°
- Запорожье+29°... +18°
- Ивано-Франковск+23°... +13°
- Киев+29°... +19°
- Кропивницкий+29°... +16°
- Луганск+32°... +21°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+20°... +14°
- Николаев+27°... +16°
- Одесса+26°... +17°
- Полтава+31°... +18°
- Ровно+25°... +14°
- Симферополь+25°... +16°
- Сумы+29°... +18°
- Тернополь+25°... +13°
- Харьков+30°... +18°
- Херсон+28°... +17°
- Хмельницкий+27°... +14°
- Черкассы+29°... +18°
- Чернигов+27°... +18°
- Черновцы+25°... +14°
Виргиния, США
+16°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+16 °
Влажность:59 %
Давление:761 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:43
Закат20:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
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