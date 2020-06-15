В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°

08:30, 15 июня 2020
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В столице сегодня будет жарко.

В Киеве сегодня будет жарко / ua.depositphotos.com
В Киеве сегодня будет жарко / ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 15 июня будет жаркой, температура днем до +28°.

Жаркая погода в Киеве установила четыре температурных рекорда

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 3,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:09.

Погода в Украине

Погода в Украине 15 июня будет дождливой. На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +29°.

Погода в Украине на 15 июня / фото УНИАН
Погода в Украине на 15 июня / фото УНИАН

На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до +25°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +29°. В центре также ожидаются осадки, температура до +29°.

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Теги: #Киев#погода
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