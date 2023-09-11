Во вторник, 12 сентября, киевлян ждет теплый и сухой день. Температура поднимется на несколько градусов, по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура в столице опустится до +13°...+14°, а днем воздух прогреется до комфортных +23°...+25°. В течение дня ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер будет переменный, а его скорость не превысит 0,9 - 1,3 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 748-749 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине - прогноз на 12 сентября
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +27°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.
В Тернополе 12 сентября ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.
В Хмельницком завтра в течение дня небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +29°, облачно с прояснениями.
В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +13°, днем +27°.
В Виннице завтра будет +10°...+26°, ясно и безоблачно.
В Житомире во вторник будет ночью +11° днем +26°, ясно и безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+24°, ясно и безоблачно.
В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +23°.
В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +26°, практически безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+21°.
В Одессе 12 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +25°.
В Херсоне во вторник ночью будет +10°, днем +26°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +26°.
В Запорожье температура ночью +13°, днем +24°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +9°...+21°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°.
В Днепре температура ночью будет +13°, днем +23°, облачно с прояснениями.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +9°...+23°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +21°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +20°.