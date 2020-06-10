В Киеве сегодня без осадков, температура до +31°

В столице сегодня будет жарко.

В Киеве сегодня будет жарко / фото УНИАН

Погода в Киеве 10 июня будет жаркой, температура днем до +31°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +27°. Ветер юго-восточный, до 4,7 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:07.

Погода в Украине

Погода в Украине 10 июня будет жаркой. На востоке без осадков. температура ночью до +17°, днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +36°.

Погода в Украине на 10 июня / УНИАН

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +14°, днем до +29°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +19°, днем до +32°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +15°, днем до +34°.

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