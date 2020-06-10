В Киеве сегодня без осадков, температура до +31°
В столице сегодня будет жарко.
Погода в Киеве 10 июня будет жаркой, температура днем до +31°.
На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 9-10 июня
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +27°. Ветер юго-восточный, до 4,7 м/с.
Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:07.
Погода в Украине
Погода в Украине 10 июня будет жаркой. На востоке без осадков. температура ночью до +17°, днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +36°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +14°, днем до +29°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +19°, днем до +32°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +15°, днем до +34°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+31°... +16°
- Днепр+34°... +18°
- Донецк+33°... +17°
- Житомир+31°... +17°
- Запорожье+34°... +20°
- Ивано-Франковск+24°... +14°
- Киев+32°... +19°
- Кропивницкий+34°... +19°
- Луганск+34°... +19°
- Луцк+27°... +17°
- Львов+23°... +15°
- Николаев+35°... +18°
- Одесса+27°... +19°
- Полтава+32°... +20°
- Ровно+27°... +17°
- Симферополь+32°... +19°
- Сумы+31°... +20°
- Тернополь+25°... +16°
- Харьков+32°... +20°
- Херсон+36°... +19°
- Хмельницкий+28°... +16°
- Черкассы+32°... +21°
- Чернигов+32°... +19°
- Черновцы+25°... +14°