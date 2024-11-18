Осадков 19 ноября не будет.

Во вторник, 19 ноября, погода в Украине существенно не изменится. День будет сухой и с небольшой облачностью. Температура ожидается от +4° до +9°, на юге - от +9° до +14°. А уже со среды в нашу страну придут дожди, затем ожидается похолодание и снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +4°.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +7°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +7°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +6°.

В Тернополе 19 ноября ночью будет 0°, днем +8°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +8°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +7°, пасмурно, вечером возможен дождь и мокрый снег.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°.

В Виннице завтра будет 0°...+7°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +2°, днем +6°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+4°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +7°.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +8°, практически безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +1°...+5°.

В Одессе 19 ноября - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +11°.

В Херсоне во вторник ночью будет +1°, днем +11°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +1°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +9°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +4°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +5°.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +7°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +7°...+12°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +9°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +4°, днем +9°.

19 ноября - праздник, приметы

19 ноября - Павла-исповедника, Варлаама, Клавдии, Александры. Если в этот день идет снег, то и вся зима будет снежная.

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