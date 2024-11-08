Ближайшей ночью и завтра утром в ряде областей Украины ожидается густой туман. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Ночью и утром 9 ноября в западных областях туман", - предупреждают синоптики.
По их данным, видимость составит всего 200-500 метров. І уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
Прогноз погоды на 9 ноября
В субботу в Украине будет облачно с прояснениями. В южной части местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории сохранится погода без осадков.
В западных и местами северных областях ночью и утром будет наблюдаться туман.
Ветер будет северо-восточный (в западных областях юго-восточный), а его скорость составит 5-10 м/с.
Температура ночью в большинстве областей будет +1°...+6°, в западных областях ожидается от -3° до +2°. Днем столбики термометров покажут +4°...+9°, а на Закарпатье и юге страны воздух прогреется до +12°.
На Киевщине 9 ноября также будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура по области ночью +1°...+6°, днем +4°...+9°. В Киеве ближайшей ночью будет +3°...+5°, а днем столбики термометров покажут +6°...+8°.