Предупреждение о густом тумане объявлено в Украине / фото Pixabay

Ближайшей ночью и завтра утром в ряде областей Украины ожидается густой туман. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Ночью и утром 9 ноября в западных областях туман", - предупреждают синоптики.

По их данным, видимость составит всего 200-500 метров. І уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

Видео дня
  • Волынская;
  • Ривненская;
  • Львовская;
  • Тернопольская;
  • Хмельницкая;
  • Закарпатская;
  • Ивано-Франковская;
  • Черновицкая.
Ночью 9 ноября на западе Украины ожидается туман / фото Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 9 ноября

В субботу в Украине будет облачно с прояснениями. В южной части местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории сохранится погода без осадков.

В западных и местами северных областях ночью и утром будет наблюдаться туман.

Ветер будет северо-восточный (в западных областях юго-восточный), а его скорость составит 5-10 м/с.

Температура ночью в большинстве областей будет +1°...+6°, в западных областях ожидается от -3° до +2°. Днем столбики термометров покажут +4°...+9°, а на Закарпатье и юге страны воздух прогреется до +12°.

На Киевщине 9 ноября также будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура по области ночью +1°...+6°, днем +4°...+9°. В Киеве ближайшей ночью будет +3°...+5°, а днем столбики термометров покажут +6°...+8°.

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